Iran in tutto il mondo città in piazza contro il governo di Teheran

In diverse città del mondo, si svolgono in queste ore manifestazioni di solidarietà con il popolo iraniano e di protesta contro il governo di Teheran. Le piazze si riempiono di cittadini che esprimono il loro dissenso, mostrando vicinanza alle vicende interne all’Iran. Questi eventi riflettono una crescente attenzione internazionale verso le questioni politiche e sociali che coinvolgono la Repubblica islamica.

Sono diverse le città in tutto il mondo teatro in queste ore di manifestazioni di solidarietà al popolo iraniano, e contro la Repubblica islamica. Milano, manifestanti: “Meloni chiuda consolato in Iran”. Alcune centinaia di persone stanno manifestando a Milano davanti al consolato iraniano per chiedere la fine della Repubblica Islamica e per il ritorno dello scià. Al grido di “Javid shah” in persiano “viva il re” e “Meloni chiudi il consolato” i manifestanti chiedono a gran voce al governo italiano di intervenire ritirando la delegazione diplomatica nel Paese. “L’associazione Italia-Iran rappresenta la comunità iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade in questi giorni a rischio della vita hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l’avvio di una fase costituente per poi votare sul futuro del loro Paese”, ha spiegato Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente associazione Italia-Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

