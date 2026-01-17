Iran in Grecia proteste davanti all' ambasciata ad Atene

Venerdì sera, gli iraniani residenti ad Atene si sono radunati davanti all’ambasciata iraniana per esprimere solidarietà e protesta contro la repressione delle manifestazioni in Iran. L’evento ha rappresentato un momento di testimonianza e vicinanza alle persone coinvolte nei recenti episodi di protesta nel loro paese d’origine.

Gli iraniani che vivono in Grecia si sono riuniti venerdì sera davanti all'ambasciata iraniana ad Atene, per protestare contro la repressione dell'Iran nei confronti dei manifestanti. I manifestanti hanno cantato, sventolato bandiere e tenuto cartelli con la scritta " Siamo con le nostre sorelle in Iran! " e "Donna, vita, libertà!". Il governo iraniano ha bloccato l'accesso a Internet e limitato le telefonate per giorni, rendendo quasi impossibile per gli iraniani nella diaspora scoprire se le loro famiglie a casa sono al sicuro.

