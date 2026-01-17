Iran in centinaia manifestano a Milano | Meloni chiuda il consolato

A Milano, centinaia di persone si sono radunate davanti al consolato iraniano di via Monte Rosa, esprimendo solidarietà e chiedendo un cambiamento nel regime. La protesta si concentra sulla fine della Repubblica Islamica e il ritorno dello scià, riflettendo le preoccupazioni di una parte della comunità e di sostenitori dei diritti umani. L’evento si inserisce nel contesto delle tensioni e delle richieste di libertà in Iran.

In centinaia stanno manifestando davanti al consolato iraniano in via Monte Rosa per chiedere la fine della Repubblica Islamica e per il ritorno dello scià. Succede nel pomeriggio di sabato, a Milano. Al grido di "Javid shah" in persiano "viva il re" e "Meloni chiudi il consolato" i manifestanti chiedono a gran voce al governo italiano di intervenire ritirando la delegazione diplomatica nel Paese. "L'associazione Italia-Iran rappresenta la comunità iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade in questi giorni a rischio della vita hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l'avvio di una fase costituente per poi votare sul futuro del loro Paese", ha spiegato Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente associazione Italia-Iran. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Iran, manifestazione pro Pahlavi a Milano: "Meloni chiuda il consolato"

Leggi anche: Iran, presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica: “Meloni lo chiuda”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Ancora un sabato in piazza per la Palestina, a Milano. Diverse centinaia di persone hanno partecipato al corteo del sabato organizzato dall’Api-Associazione Palestinesi d’Italia. Un migliaio circa, secondo la questura, i partecipanti che hanno chiesto di “ferma.

Iran, in centinaia manifestano a Milano: “Meloni chiudi il consolato” - In centinaia stanno manifestando davanti al consolato iraniano in via Monte Rosa per chiedere la fine della Repubblica Islamica e per il ritorno dello scià. msn.com