Iran flash mob sotto la Torre di Pisa | Da una settimana senza notizie dei miei familiari

Un flash mob si è svolto sotto la Torre di Pisa, promosso dal Consiglio Pari Opportunità del Comune di Pisa, per mostrare solidarietà al popolo iraniano. L’iniziativa nasce dalla preoccupazione di un cittadino che da una settimana non ha notizie dei propri familiari in Iran. L’evento si è tenuto in Piazza dei Miracoli, portando attenzione alla situazione umanitaria nel paese.

L'iniziativa di solidarietà con il popolo iraniano, organizzata dal Consiglio cittadino Pari Opportunità del Comune di Pisa, in Piazza dei Miracoli. L'iniziativa chiede attenzione alla repressione in Iran, al blocco delle comunicazioni e alla condizione delle donne.

Flash mob a Bari per il popolo iraniano: “Scendiamo in piazza per la libertà” - “Facciamo sentire al mondo che il desiderio di libertà non si può giustiziare”, è l’appello finale degli organizzatori, che invitano cittadini e cittadine a partecipare al flash mob per esprimere ... giornaledipuglia.com

Proteste in centro a Verona al grido "Iran per la libertà": presente anche il sindaco - È lo slogan che ha accompagnato il flash mob svoltosi nella mattinata in Verona, in Cortile Mercato Vecchio, sotto la scalinata del Palazzo della Ragione, a sostegno ... nordest24.it

Legacoop Puglia partecipa al flash mob di domani per esprimere una ferma condanna della brutale repressione in atto in Iran e per manifestare solidarietà alla popolazione civile, alle donne e ai giovani che rivendicano pacificamente libert - facebook.com facebook

Iran, le news di oggi sulle proteste. Trump: “Pahlavi Sarebbe perfetto” - la Repubblica x.com

