Iran | Easa ' aerei dovrebbero evitare lo spazio aereo iraniano'

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha raccomandato alle compagnie aeree di evitare temporaneamente lo spazio aereo iraniano. La decisione deriva dalle tensioni attuali e dalla possibilità di un intervento militare statunitense nella regione. Questo provvedimento mira a garantire la sicurezza dei voli e a prevenire eventuali rischi per i passeggeri e il personale di volo.

Berlino, 17 gen. (Adnkronos) - L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha invitato le compagnie aeree a evitare momentaneamente lo spazio aereo iraniano a causa della "situazione in corso e la possibilità di un'azione militare statunitense". L'Easa ha consigliato agli operatori aerei di "prestare attenzione e di attuare piani di emergenza per le operazioni e la pianificazione delle rotte all'interno dello spazio aereo dei paesi vicini, in particolare dove si trovano le basi militari statunitensi". L'Easa ha dichiarato che le forze di difesa aerea iraniane sono "in stato di massima allerta" a causa dell'escalation, aggiungendo che "attualmente vi è una maggiore probabilità di errori di identificazione" nello spazio aereo iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Easa, 'aerei dovrebbero evitare lo spazio aereo iraniano' Leggi anche: Iran: Easa, 'aerei dovrebbero evitare lo spazio aereo iraniano' Leggi anche: Iran, Tajani svuota l’ambasciata a Teheran: «Gli italiani lascino il Paese». Riapre lo spazio aereo iraniano – La diretta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Iran: Easa, 'aerei dovrebbero evitare lo spazio aereo iraniano' - L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha invitato le compagnie aeree a evitare momentaneamente lo spazio ... iltempo.it

L’Ue raccomanda a compagnie aeree di evitare lo spazio aereo dell’Iran. Roma in piazza canta “Bella ciao” - Media Usa: Netanyahu teme rappresaglia iraniana, ha chiesto al presidente statunitense di non attaccare. ilsole24ore.com

L’EASA raccomanda alle compagnie aeree europee di non volare sull’Iran - Le tensioni nel Paese e una potenziale azione militare da parte degli Stati Uniti preoccupano l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ... rsi.ch

“Al fianco degli studenti iraniani a Messina”, sit-in dell’Udu Appuntamento martedì alla galleria "Vittorio Emanuele" nel segno della solidarietà e dei diritti umani... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.