Iran Conte | noi solidali con proteste falsità su nostra posizione

Il ministro Antonio Conte ha espresso la propria solidarietà alla popolazione iraniana, commentando le recenti proteste nel paese. In un messaggio trasmesso durante il rientro dalla piazza di sostegno, Conte ha precisato che la posizione del governo italiano si basa sui principi di rispetto dei diritti umani, smentendo eventuali interpretazioni distorte o false che circolano in merito.

Roma, 17 gen. (askanews) – “Le scrivo mentre torno dalla piazza di solidarietà alla popolazione iraniana. Sull’Iran non posso lasciar credere ai suoi lettori che io abbia fatto mancare la condanna mia e del M5S al terribile regime di Teheran. Questa è un grave e totale falsità”. Lo scrive il presidente del Mocvimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nella sua lettera di replica ad un commento di Ferruccio De Bortoli pubblicato sul Corriere della sera. “Sarebbe bastato – accusa l’ex premier -leggere le nostre dichiarazioni ufficiali di questi giorni per trovare il nostro sostegno alla popolazione iraniana che chiede diritti, libertà, vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

