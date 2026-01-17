iran come si costruisce un regime change

L’Iran rappresenta un esempio di come si possa tentare di influenzare o modificare un regime. Mentre le dichiarazioni pubbliche possono apparire dure, alcuni approcci si basano su strategie più complesse e meno evidenti, come il ricorso a concetti come la responsabilità di proteggere. Analizzare queste dinamiche permette di comprendere meglio le modalità con cui si costruisce un cambiamento di regime e le implicazioni politiche coinvolte.

Un aspetto interessante della crisi iraniana è che Trump, al contrario della retorica brutale usata per le pretese sulla Groenlandia, per giustificare l’intervento contro Teheran, a oggi in sospeso, ha fatto “affidamento sulla responsabilità di proteggere, un’idea associata ai progressisti che normalmente avrebbe ridicolizzato”. Così Adam Dick sul Ron Paul Institute. In realtà, corregge di seguito Dick, tale idea è propria anche dei neoconservatori, come denota il regime-change consumato in Siria, sul cui destino, ricorda Dick, David Stockman ha scritto: “Uno stato fallito, senza legge, bombardato e impoverito economicamente a causa del pesante intervento di Washington voluto delle sanguinarie sorelle gemelle del Partito della Guerra”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

