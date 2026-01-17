Iran Come si costruisce un regime-change

Da it.insideover.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran rappresenta un esempio di come si possa tentare di influenzare o modificare un regime. Mentre le dichiarazioni pubbliche possono apparire dure, alcuni approcci si basano su strategie più complesse e meno evidenti, come il ricorso a concetti come la responsabilità di proteggere. Analizzare queste dinamiche permette di comprendere meglio le modalità con cui si costruisce un cambiamento di regime e le implicazioni politiche coinvolte.

Un aspetto interessante della crisi iraniana è che Trump, al contrario della retorica brutale usata per le pretese sulla Groenlandia, per giustificare l’intervento contro Teheran, a oggi in sospeso, ha fatto “affidamento sulla responsabilità di proteggere, un’idea associata ai progressisti che normalmente avrebbe ridicolizzato”. Così Adam Dick sul  Ron Paul Institute. In realtà, corregge di seguito Dick, tale idea è propria anche dei neoconservatori, come denota il regime-change consumato in Siria, sul cui destino, ricorda Dick, David Stockman ha scritto: “Uno stato fallito, senza legge, bombardato e impoverito economicamente a causa del pesante intervento di Washington voluto delle sanguinarie sorelle gemelle del Partito della Guerra”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

iran come si costruisce un regime change

© It.insideover.com - Iran. Come si costruisce un regime-change

Leggi anche: Iran: il regime-change che viene da lontano

Leggi anche: Nel caos del ‘regime change’ in Iran, il Pakistan resta fragile e circondato: l’instabilità è un rischio enorme

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran: spari sula folla, centinaia di morti e migliaia di feriti. Usa pensano all'attacco per porre fine al regime; Iran, le opzioni di Trump; L'Iran, la rivoluzione che non c'è e l'idea della spallata; Iran: accettare la complessità per esserne all’altezza.

Iran, Trump e la promessa “stiamo arrivando”: i rischi della svolta sul regime change

Video Iran, Trump e la promessa “stiamo arrivando”: i rischi della svolta sul regime change

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.