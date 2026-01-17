«Io re di Wengen e la voglia di un bis a Milano-Cortina».

Un atleta di Wengen conquista la sua prima vittoria in carriera nel SuperG sul Lauberhorn, dopo aver ottenuto il suo primo podio in Val Gardena. Con la mente già rivolta alle Olimpiadi di Bormio tra tre settimane, il suo percorso si arricchisce di nuovi successi e aspettative. Questa vittoria rappresenta un passo importante in vista delle competizioni più importanti della stagione.

Vince con il numero uno la sua prima gara in carriera. Lo fa sul Lauberhorn di Wengen, in SuperG. Un mese fa aveva firmato il suo primo podio in val Gardena e fra tre settimane ci sono le Olimpiadi a Bormio. Ecco la costruzione di un campione: storia di Giovanni Franzoni, 24 anni da Manerba sul Garda. Da piccolo a volte non voleva fare nemmeno il trofeo Topolino, poi lo ski college a Falcade. Quattro anni fa era già una speranza azzurra: al collo 3 medaglie junior. Poi nel 2023 un incidente proprio a Wengen dove aveva già fatto i primi punti in Coppa. «È il destino» ha detto ieri, quando si è lasciato dietro tutti, a partire da Stefan Babinsky (35100) e Franjo Von Allmen (37100). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

