Investito e ucciso sulla Nazionale Appia | FOTO

Nella serata del 17 gennaio, in via Nazionale Appia a San Tammaro, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 50 anni, residente nel luogo ma originario del napoletano. L’uomo è stato investito da un veicolo in transito e le circostanze sono al vaglio delle autorità. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine sul posto.

Una tragedia si è consumata nella serata di oggi (17 gennaio) in via Nazionale Appia a San Tammaro. Un uomo di 50 anni del posto, ma originario del napoletano, è morto dopo essere stato investito da un veicolo in transito. L'incidente è avvenuto nel centro abitato, nei pressi di un bar. Immediata la richiesta di aiuto da parte delle tante persone che si trovavano in zona al momento dell'impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche guardia di finanza e carabinieri. In questi casi è necessario il via libera del magistrato di turno per poter spostare la salma. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

