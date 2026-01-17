Investito e ucciso sulla Nazionale Appia | FOTO

Una tragedia si è consumata nella serata di oggi (17 gennaio) in via Nazionale Appia a San Tammaro. Un uomo di 50 anni del posto, ma originario del napoletano, è morto dopo essere stato investito da un veicolo in transito. L'incidente è avvenuto nel centro abitato, nei pressi di un bar. Immediata la richiesta di aiuto da parte delle tante persone che si trovavano in zona al momento dell'impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche guardia di finanza e carabinieri. In questi casi è necessario il via libera del magistrato di turno per poter spostare la salma.

