Intuizioni di mercato plusvalenze record e affari flop | l’altalena dell’era Commisso alla Fiorentina

Negli ultimi sette anni, la Fiorentina sotto la guida di Rocco Commisso ha vissuto un periodo di cambiamenti significativi, caratterizzato da investimenti strategici, risultati variabili e ambizioni europee. Tra intuizioni di mercato, record di plusvalenze e alcune operazioni meno fortunate, il club ha attraversato un percorso complesso e articolato, segnato da sfide e opportunità che hanno definito il suo nuovo corso.

La storia dei sette anni di mercato viola con Commisso presidente: dai colpi mediatici come Ribery alle plusvalenze da 80 milioni, fino alle operazioni flop che hanno spinto la squadra nella lotta salvezza Sette anni di investimenti, rivoluzioni tecniche, plusvalenze pesanti e sogni europei inseguiti con ostinazione. Si può sintetizzare così l'era di Rocco Commisso alla guida della Fiorentina, un'era che ha cambiato la fisionomia del club non solo sul campo, ma soprattutto nei conti e nelle infrastrutture. Arrivato nel giugno 2019 tra applausi e aspettative, l'imprenditore italo-americano ha riportato entusiasmo, messo mano al portafoglio come pochi in Serie A e provato a rilanciare le ambizioni viola in Italia e in Europa, seppur non sempre i milioni spesi si sono trasformati in risultati sul campo.

