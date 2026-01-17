Inter un altro corto muso | il gol di Lautaro a Udinese consolida il primato

L'Inter ottiene una vittoria importante contro l'Udinese, grazie al gol di Lautaro Martinez al 20° minuto. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, mantenendo il primato nella classifica. La formazione nerazzurra ha mostrato solidità, mentre i friulani hanno cercato di reagire senza però trovare la rete. Questo successo rafforza la posizione dell'Inter in campionato, evidenziando la continuità delle prestazioni della squadra.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 5 (30'st Bertola 6), Solet 6; Zanoli 5.5 (30'st Ehizibue 6), Piotrowski 6 (45'pt Miller 6), Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 6 (39'st Bayo sv), Kamara 5.5; Atta 5 (30'st Gueye 5.5); Davis 5. Allenatore: Runjaic 6.INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6.5 (32'st Acerbi 6); Luis Henrique 5.5, Barella 6, Zielinski 6.5 (43'st Sucic sv), Mkhitaryan 6 (32'st Frattesi 6), Dimarco 6.5; Lautaro Martinez 7 (43'st De Vrij sv), Esposito 6.5 (23'st Bonny 5.5). Allenatore: Chivu 6.ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inter, un altro “corto muso”: il gol di Lautaro a Udinese consolida il primato Leggi anche: Milan e Napoli condividono un primato da "corto muso" Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, finisce qui! Decide il gol di Lautaro Martinez Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’Inter vince di corto muso e allunga, prima fuga scudetto a + 6; Il Milan può contendere lo scudetto a Inter e Napoli?; L’Inter batte il Lecce soffrendo e va a +6 in classifica sul Napoli: decide Pio Esposito; Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Diouf (5) col piede sbagliato, Esposito (7) letale e Chivu (7) vola a +6 sul Napoli di Conte. Udinese-Inter 0-1 pagelle: perla Lautaro Martinez, vola Chivu ancora di corto muso - L'Inter festeggia contro l'Udinese grazie a un gran gol di Lautaro Martinez: seconda vittoria di fila e vantaggio in classifica intatto. sport.virgilio.it

Serie A - Udinese-Inter: 0-1, i nerazzurri non steccano. Chivu a +9 sul Napoli - L'Inter ancora di corto muso, ma vince e non si ferma più: battuta l'Udinese a domicilio, in Friuli è 0- msn.com

Vernazza: "Diversamente Milano. Da una parte il trionfo del corto muso e del massimo con il minimo, dall'altra un calcio effervescente, pieno di bollicine e di sprechi" - Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto, soffermandosi, in particolare, sulle diversità di gioco tra Milan e Inter, ... milannews.it

Inter, un altro affare "alla Sucic": Mlacic ai dettagli https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-un-altro-affare-alla-sucic-mlacic-ai-dettaglifsp_sid=1911915 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Il "Bordocam" di DAZN di Inter-Napoli ci mostra un altro episodio particolare Dopo l'intervallo, McTominay ha tanta voglia di rientrare in campo, così sale dagli spogliatoi con alcuni giocatori dell'Inter, tra cui Thuram, Dimarco e Zielinski Thuram e Dimarco p x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.