Inter-Udinese le scelte di Chivu | rotazioni in vista dell’Arsenal
L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese oggi alle 15:00, con alcune rotazioni in vista della sfida di martedì contro l’Arsenal in Champions League. Chivu, in attesa del fischio d’inizio, dovrà bilanciare le esigenze del campionato e della competizione europea, scegliendo le formazioni più adatte per ottimizzare le risorse a disposizione. Un match importante per mantenere la condizione e valutare le scelte per le prossime sfide.
Ultimi ritocchi prima del fischio d’inizio. L’Inter scende in campo alle 15:00 contro l’Udinese con un occhio già rivolto all’impegno di UEFA Champions League di martedì sera contro l’ Arsenal. La formazione non è ancora ufficiale, ma il quadro è tracciato. In porta Sommer resta il punto fermo. In difesa si va verso Bastoni-Akanji-Bisseck, con Acerbi gestito in vista dell’Europa. Sulle corsie, Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra pronti a tornare dal primo minuto. In mezzo Barella-Su?i?-Zieli?ski: l’assenza di Calhanoglu apre la regia al polacco, mentre Mkhitaryan è candidato al riposo. Attenzione però a Frattesi, che può rimescolare le carte con Barella ad abbassarsi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
