Inter prova di forza al Friuli | Lautaro la sblocca l’Udinese non punge Una notte a + 6
L'Inter si impone al Friuli con Lautaro che apre le marcature, mentre l’Udinese fatica a trovare il gol. La squadra nerazzurra continua a mostrare solidità, con otto vittorie consecutive dopo il derby e undici successi su dodici contro le squadre di medio-bassa classifica. La vittoria permette all’Inter di consolidare il secondo posto, mantenendo un vantaggio di sei punti sulla concorrenza.
Otto vittorie nelle nove partite successive al ko nel derby. Undici successi su dodici con le “piccole”. E quell’unico scivolone, che poteva diventare crepa, viene cancellato con trenta minuti di dominio e una gestione complessivamente serena fino al fischio finale. A Udine finisce 1-0, decide Lautaro Martinez, e l’Inter si regala un’altra notte da capolista pesante: la vittoria di misura non è un vezzo, è un metodo. Perché si può parlare di “corto muso” quanto si vuole, ma qui c’è anche la prestazione. Prima che l’Udinese nel finale alzasse le punte per provare a pareggiarla, l’Inter aveva il 70% di possesso, il doppio dei palloni gestiti, il 90% nella precisione del tocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Inter, prova di forza al Friuli: Lautaro la sblocca, l'Udinese non punge. Una notte a + 6 - Ottava vittoria nelle ultime nove per i nerazzurri, che al Friuli giocano un grande primo tempo e reggono senza rischi nella ripresa.
