Inter-Mlacic scontro con gli intermediari e nuovo agente | la situazione | CM

Inter-Mlacic, scontro con gli intermediari e nuovo agente: la situazione attuale. Nonostante le recenti dichiarazioni, l’accordo tra Mlacic e l’Hajduk non è ancora definitivo. La trattativa si complica a causa di questioni legate agli intermediari e alla scelta del nuovo agente. La situazione rimane in evoluzione e richiede ulteriori approfondimenti per chiarire gli sviluppi futuri di questa operazione.

L’operazione si complica nonostante l’accordo raggiunto con l’Hajduk Mlacic-Inter non era affatto una operazione chiusa, come invece hanno detto e scritto più fonti negli ultimi due giorni. Non lo era, al di là dell’ottimismo diffuso, perché mancava il sì del difensore, l’ok finale del papà (contrario a far giocare il figlio nell’Under 23, infatti l’ipotesi è decaduta) dopo l’accordo raggiunto – già da un paio di settimane – tra i nerazzurri e l’ Hajduk per circa 5 milioni di euro. Inter-Mlacic, scontro con gli intermediari e nuovo agente: la situazione – Calciomercato.it Questo “ok finale” non è arrivato e non sappiamo, del resto mica facciamo gli indovini, se mai arriverà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

