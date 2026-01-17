Inter doppio colpo baby in difesa | Mlacic vicino ma c’è un nodo

L’Inter lavora per rafforzare il settore difensivo con due giovani promesse: Mlacic, nato nel 2007, e Jakirovic, del 2008. La società accelera sui negoziati, cercando di definire i dettagli per portare entrambi in nerazzurro. Tuttavia, resta un nodo da risolvere per l’approdo di Mlacic, che potrebbe influenzare i piani futuri del club.

L’ Inter accelera sul futuro e prova a chiudere un doppio innesto difensivo di prospettiva, puntando su due centrali giovanissimi: Mlacic (classe 2007) e Jakirovic (classe 2008). L’operazione più avanzata è quella che porta al talento dell’ Hajduk Spalato, ma il traguardo non è ancora dietro l’angolo. Accordo col club, nodo sul sì del giocatore. Sul piano dei club, l’intesa c’è. Inter e Hajduk hanno definito una base complessiva attorno ai 5 milioni di euro per il cartellino di Mlacic, con una formula che prevede visite mediche e firma immediate e il rientro in Croazia fino a fine stagione prima dell’approdo stabile alla Pinetina. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

