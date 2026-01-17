Inter corsara a Udine | Lautaro firma l’1-0 nerazzurri sempre più primi

L’Inter si aggiudica la trasferta di Udine con una vittoria per 1-0, grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano la posizione in vetta alla classifica, mantenendo un vantaggio importante sulle inseguitrici. La partita si è svolta al Bluenergy Stadium, confermando il buon momento della squadra di Cristian Chivu nel campionato in corso.

L'Inter conferma il suo stato di forma e conquista un'altra vittoria pesante nella corsa scudetto. Al Bluenergy Stadium finisce 0-1 contro l'Udinese, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A 20252026: a decidere è Lautaro Martinez, sempre più leader tecnico ed emotivo della capolista. I nerazzurri partono forte e dopo appena quattro minuti costruiscono la prima occasione con il capitano, fermato da Okoye.

Udinese-Inter 0-1: Francesco Pio Esposito fa assist, Lautaro Martinez segna e fa volare sempre più in vetta la squadra di Chivu - L'Inter continua a volare in classifica: la squadra di Chivu consolida il proprio primato imponendosi 1- eurosport.it