Inter cinica a Udine | basta Lautaro vetta blindata e +6 momentaneo sul Milan

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Udinese alla Bluenergy Arena di Udine, il 17 gennaio 2026. Il gol decisivo è stato segnato da Lautaro Martinez al 20’ del primo tempo. Con questa vittoria, i nerazzurri si posizionano temporaneamente a +6 sul Milan, in attesa delle prossime gare di Napoli e dei rossoneri. La classifica resta molto aperta in questa fase della stagione.

L’ Inter vince 1-0 a Udine, oggi 17 gennaio 2026, alla Bluenergy Arena, grazie a un gol di Lautaro Martinez al 20’ del primo tempo, batte l’ Udinese e si porta momentaneamente a +6 sul Milan secondo, in attesa delle gare di Napoli e rossoneri. Una partita controllata, gestita con ordine e chiusa senza concedere reali occasioni, che conferma il momento della squadra allenata da Cristian Chivu. Un gol costruito, una gara amministrata. L’episodio che decide il match nasce da una manovra pulita e ragionata, emblematica dell’Inter vista a Udine. Azione avvolgente sulla destra, filtrante preciso, movimento coordinato delle punte. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Inter cinica a Udine: basta Lautaro, vetta blindata e +6 momentaneo sul Milan Leggi anche: Bisseck e Lautaro lanciano l'Inter in vetta, al Genoa non basta Vitinha Leggi anche: Inter Bologna 3-1: Lautaro trascina i nerazzurri che tornano in vetta. Ravaglia non basta a Italiano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. All'Inter basta Lautaro Martinez: blitz di misura a Udine - Inter Fantacalcio: la cronaca, il tabellino ed i voti per il Fantacalcio della partita della ventunesima giornata di Serie A Enilive 2025/2026 ... fantacalcio.it

