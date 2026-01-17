L’Inter si impone 1-0 sull’Udinese alla Bluenergy Arena di Udine, grazie a un gol di Lautaro Martinez al 20’ del primo tempo. La vittoria permette ai nerazzurri di mantenere il primato in classifica, con un margine temporaneo di +6 punti sul Milan, in attesa delle prossime gare di Napoli e dei rossoneri. La partita riflette la solidità della squadra di Inzaghi in questa fase della stagione.

L’ Inter vince 1-0 a Udine, oggi 17 gennaio 2026, alla Bluenergy Arena, grazie a un gol di Lautaro Martinez al 20’ del primo tempo, batte l’ Udinese e si porta momentaneamente a +6 sul Milan secondo, in attesa delle gare di Napoli e rossoneri. Una partita controllata, gestita con ordine e chiusa senza concedere reali occasioni, che conferma il momento della squadra allenata da Cristian Chivu. Un gol costruito, una gara amministrata. L’episodio che decide il match nasce da una manovra pulita e ragionata, emblematica dell’Inter vista a Udine. Azione avvolgente sulla destra, filtrante preciso, movimento coordinato delle punte. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Inter cinica a Udine: basta Lautaro, vetta blindata e +6 momentaneo sul Milan

