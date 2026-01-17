Inter Chivu pensa al turnover | Acerbi e Frattesi scalpitano

In vista della trasferta di Udine, l’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese. Cristian Chivu valuta attentamente le scelte di formazione, considerando un possibile turnover per mantenere energie e prestazioni. Acerbi e Frattesi sono pronti a scendere in campo, mentre la squadra lavora per consolidare la posizione in classifica. Una decisione che potrebbe influire sull’andamento della partita e sul cammino del campionato nerazzurro.

Vigilia di scelte a Udine. L'Inter prepara la trasferta contro l' Udinese con l'obiettivo di allungare in vetta e Cristian Chivu valuta un turnover mirato. In difesa Manuel Akanji è candidato al riposo: Francesco Acerbi è in vantaggio per tornare dal primo minuto, con Stefan De Vrij destinato alla panchina. Sulla corsia destra Luis Henrique verso la titolarità. Le novità principali possono arrivare in mezzo: Zielinski e Mkhitaryan pronti a rifiatare in vista dell'impegno europeo, mentre Davide Frattesi e Petar Šu?i? scalpitano per una chance. Barella resta il perno in cabina di regia.

