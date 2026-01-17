Intelligenza artificiale il35,6% di micro e piccole imprese la utilizza

Secondo recenti dati, il 35,6% di micro e piccole imprese utilizza l'intelligenza artificiale. Questo strumento si rivela un supporto efficace per migliorare la competitività, ottimizzare i processi e ridurre gli errori, rappresentando un’opportunità concreta per le realtà di piccole dimensioni di evolversi e adattarsi alle sfide del mercato.

Per micro e piccole imprese l'intelligenza artificiale non è una minaccia. Al contrario è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. E' quanto emerge da un'indagine dall'Area studi e ricerche della CNA su oltre 2.500 imprese. Il 35,6% del campione dichiara di impiegare l'Ia, il 16,4% un solo strumento e il 19,2% almeno due delle principali tecnologie dell'intelligenza artificiale. Da analoga indagine condotta 18 mesi fa (limitata al settore manifatturiero) soltanto il 5,2% aveva iniziato a impiegarla. Inoltre, c'è un altro 15,4% che ne sta valutando l'impiego. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intelligenza artificiale, il35,6% di micro e piccole imprese la utilizza Leggi anche: Camera di Commercio: "Fondi mirati a chi utilizza l’intelligenza artificiale" Leggi anche: Moda, rivoluzione in atto. Confartigianato: "Micro e piccole imprese a rischio" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Intelligenza artificiale, il35,6% di micro e piccole imprese la utilizza - Per micro e piccole imprese l'intelligenza artificiale non è una minaccia. iltempo.it

