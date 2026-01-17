Integrazione e Autonomia | firmato a Felitto il protocollo d’intesa per il Progetto KAIROS

A Felitto è stato firmato il protocollo d’intesa per il “Progetto KAIROS”, segnando un passo importante nel rafforzamento dell’integrazione e dell’autonomia sociale nel territorio cilentano. Questo accordo mira a promuovere iniziative di accoglienza e rigenerazione, favorendo una collaborazione sostenibile tra enti e comunità locali. La firma rappresenta un impegno condiviso per sviluppare soluzioni innovative e durature nel settore sociale e dell’inclusione.

Compiuto un passo decisivo per il futuro dell'accoglienza e della rigenerazione sociale nel territorio cilentano. In data 16 gennaio 2026, presso la sede municipale del Comune di Felitto (SA), è stata ufficialmente siglata la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l'attuazione del "Progetto KAIROS". L'iniziativa è finanziata nell'ambito dell'avviso pubblico indetto dalla Regione Campania "P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei Paesi Terzi" (PR Campania FESR e FSE+ 2021-2027). Alla firma del protocollo hanno preso parte il Sindaco di Felitto, dott.

