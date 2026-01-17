Insegue e sperona una Volante | arrestato 43enne nel Beneventano

Un uomo di 43 anni residente a Benevento è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un inseguimento, al termine del quale l’uomo è stato fermato. L’intera vicenda si è conclusa con l’arresto, evidenziando l’importanza del rispetto delle forze dell’ordine e delle normative stradali.

Tempo di lettura: 1 minuto Un uomo di 43 anni, residente a Benevento, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato intorno alle 14.30, quando un equipaggio dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnato in un servizio di controllo nei pressi dello stadio, ha intercettato un quadriciclo privo di targa. Alla vista degli agenti, il conducente ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga a velocità sostenuta. Raggiunto poco dopo da una Volante, l’uomo ha speronato volontariamente l’autovettura di servizio, tentando poi di allontanarsi a piedi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Insegue e sperona una Volante: arrestato 43enne nel Beneventano Leggi anche: Napoli, Suv impazzito con minori a bordo sperona una volante: muore un poliziotto, un altro è grave Leggi anche: Frosinone: ubriaco al volante si ribalta nel canale, 43enne soccorso a Cassino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scappa con la Vespa rubata, inseguimento nella notte in città: sperona la Volante e viene arrestato - Movimentato episodio per le vie del centro ad Arezzo nella notte tra venerdì 2 gennaio e sabato 3. corrierediarezzo.it

Inseguimento da film sul lungomare: fugge all’alt della polizia e sperona la volante. Il video - L’uomo aveva appena graffiato le auto in sosta ed era in stato confusionale ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.