Inizia il girone di ritorno per il Centro Tecnico BM trasferta a Lucca

Inizia il girone di ritorno per il Centro Tecnico BM, con una trasferta a Lucca. Domenica alle 18, gli amaranto affronteranno il Basketball Club al PalaTagliate, seconda in classifica e in serie positiva da quattro partite. La sfida rappresenta un impegno importante nel proseguo del campionato di Serie B, offrendo l’opportunità di affrontare una squadra di alto livello in una trasferta impegnativa.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – . Domenica alle 18 gli amaranto giocheranno in casa della seconda della classe Comincia con una trasferta particolarmente impegnativa il girone di ritorno del campionato di Serie B per il Centro Tecnico BM Arezzo che domenica alle ore 18 sarà di scena al PalaTagliate di Lucca contro il Basketball Club attualmente al secondo posto in classifica ed in striscia positiva da ben 4 partite. Un compito molto arduo che sa di impresa per la squadra di coach Fioravanti che in questo girone di ritorno dovrà necessariamente trovare un passo diverso per provare a risalire la classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inizia il girone di ritorno per il Centro Tecnico BM trasferta a Lucca Leggi anche: Centro Tecnico BM in campo a Torino per il posticipo Leggi anche: Troppa Mens Sana Siena per il Centro Tecnico BM La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. U16 e U15 Serie A/B. Inizia il girone di ritorno: tutte le sfide in programma; Designazioni Arbitrali Serie C Maschile Conference Centro Girone L 2a Giornata di Ritorno; Designazioni Arbitrali Serie C Maschile Conference Centro Girone L 2a Giornata di Ritorno; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND. La Salernitana riparte da Siracusa: inizia il girone di ritorno - Dopo le festività natalizie, la squadra si è ritrovata già da alcuni giorni al centro sportivo Mary Rosy per pre ... ilvescovado.it Calcio a 5: Serie C1. Inizia il girone di ritorno per l'Atletico Monreale: a Ficarazzi arriva il Don Bosco Bonifato - La formazione di mister Sciortino punta a migliorare il suo score in questa seconda parte di stagione. monrealenews.it

Serie A, la prima di ritorno, Roma e Juventus spaventano le prime - Si sono giocate le gare della prima giornata che hanno messo nel saccoccio 28 reti di cui 9 delle squadre viaggianti. genoanews1893.it

Tra 24 ore inizia il girone di ritorno Trasferta per la nostra Serie B Interregionale che domani pomeriggio farà visita al Baskers Forlimpopoli attualmente a 10 punti in classifica, a più 2 sui nostri ragazzi. Diretta sul canale Youtube dei Chemifarma Baskérs - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.