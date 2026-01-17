Infortuni Napoli Conte enigmatico | la risposta in diretta spiazza

Prima della partita tra Napoli e Sassuolo, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Durante l’intervista, l’allenatore ha affrontato il tema degli infortuni senza fornire dettagli specifici sui tempi di recupero dei giocatori. Le sue parole sono apparse più enigmatiche che chiarificatrici, lasciando spazio a interpretazioni e domande sulla condizione della rosa azzurra.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn prima della gara fra Napoli e Sassuolo. L'allenatore azzurro ha risposto in merito agli infortuni in modo piuttosto enigmatico, senza lasciare indizi in merito ai rientri dei vari calciatori. All'elenco, infatti, bisogna aggiungere di nuovo David Neres, assente dal match di oggi anche se apparentemente solo in via cautelativa. Conte non si espone sugli infortunati: le sue parole. Queste le parole di Conte sul tema infortuni: "Anguissa e Lukaku? Dovete chiedere al dottore, io faccio l'allenatore e dovete chiedere al dottore. Non abbiamo informazioni (ride, ndr).

