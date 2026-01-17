In vista della partita tra Milan e Lecce, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha aggiornato sulle condizioni dei propri giocatori, annunciando che Pavlovic difficilmente sarà disponibile. Durante la conferenza stampa precedente alla sfida, Allegri ha fornito indicazioni sui possibili sviluppi della formazione e sulle assenze, offrendo un quadro chiaro delle sfide che attendono il team nel prossimo incontro.

"Pavlovic difficilmente sarà della partita, ha ancora i punti e fino a ieri non poteva colpire la palla di testa, vedremo oggi". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Pavlovic, dopo lo scontro subito alla testa contro la Fiorentina, dovrebbe quindi non farcela. Probabilmente pronto De Winter al suo posto. L'allenatore rossonero continua con le sue parole: "La cosa chiara è il raggiungimento dell'obiettivo. Anche quando le partite vengono fatte meno bene serve arrivare al risultati. Con il Genoa abbiamo fatto una buona partita, ma il bello del gioco è che il calcio è inspiegabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, Allegri annuncia: “Pavlovic difficilmente ci sarà per il Lecce. Gli altri …”

Leggi anche: Milan, Allegri annuncia: “Modric difficilmente giocherà ma sarà in panchina. Nkunku è recuperato”

Leggi anche: Como-Milan, Allegri fa la conta: “Fullkrug e Pavlovic fuori, Leao ci sarà”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nuovo modulo per riprendere il cammino: perché Allegri dovrebbe cambiare pelle al Milan; Probabili Formazioni Fiorentina vs AC Milan: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; La quota scudetto e la prudenza del Milan: il motivo sono gli infortuni; Fabregas: “Il Milan ha giocatori impressionanti. Con Allegri non c’è paragone”.

Milan, infortuni Fullkrug e Pavlovic: Allegri annuncia i tempi di recupero - Buone notizie in casa Milan in merito all'infortunio di Fullkrug e all'infortunio di Pavlovic. fantamaster.it