Infortuni Allegri verso Milan-Lecce | Pavlovic? Ecco come sta Mentre gli altri …

Infortuni Allegri verso Milan-Lecce | Pavlovic?
In vista di Milan-Lecce, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Pavlovic, annunciando il suo stato di forma. Durante la conferenza stampa precedenti alla partita, Allegri ha inoltre commentato la situazione della squadra e le strategie per affrontare la sfida. Ecco le ultime novità in vista dell’incontro, con un focus sugli aggiornamenti sul giocatore e le considerazioni dell’allenatore.
"Pavlovic difficilmente sarà della partita, ha ancora i punti e fino a ieri non poteva colpire la palla di testa, vedremo oggi". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Pavlovic, dopo lo scontro subito alla testa contro la Fiorentina, dovrebbe quindi non farcela. Probabilmente pronto De Winter al suo posto. L'allenatore rossonero continua con le sue parole: "La cosa chiara è il raggiungimento dell'obiettivo. Anche quando le partite vengono fatte meno bene serve arrivare al risultati. Con il Genoa abbiamo fatto una buona partita, ma il bello del gioco è che il calcio è inspiegabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
