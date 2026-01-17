In vista di Milan-Lecce, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Pavlovic, annunciando il suo stato di forma. Durante la conferenza stampa precedenti alla partita, Allegri ha inoltre commentato la situazione della squadra e le strategie per affrontare la sfida. Ecco le ultime novità in vista dell’incontro, con un focus sugli aggiornamenti sul giocatore e le considerazioni dell’allenatore.

"Pavlovic difficilmente sarà della partita, ha ancora i punti e fino a ieri non poteva colpire la palla di testa, vedremo oggi". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Pavlovic, dopo lo scontro subito alla testa contro la Fiorentina, dovrebbe quindi non farcela. Probabilmente pronto De Winter al suo posto. L'allenatore rossonero continua con le sue parole: "La cosa chiara è il raggiungimento dell'obiettivo. Anche quando le partite vengono fatte meno bene serve arrivare al risultati. Con il Genoa abbiamo fatto una buona partita, ma il bello del gioco è che il calcio è inspiegabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni, Allegri verso Milan-Lecce: “Pavlovic? Ecco come sta. Mentre gli altri …”

Leggi anche: Infortuni Milan, Allegri annuncia: “Pavlovic difficilmente ci sarà per il Lecce. Gli altri …”

Leggi anche: Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWS

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Infortuni, difesa a quattro e divario tra Milan, Inter e Napoli: parla Allegri; Perché Pulisic non gioca titolare Como-Milan: infortunio, turnover o scelta tecnica? Le probabili formazioni; Infortunio meno grave del previsto per Fullkrug: quando tornerà a disposizione di Allegri la punta del Milan; Allegri cambia il Milan: Fullkrug dal 1'. Modric riposa, guida Jashari. Rabiot recupera, ci sarà.

Milan, Camarda verso il ritorno anticipato dal prestito al Lecce: può essere utile ad Allegri per lo sprint finale - Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma sta prendendo sempre più quota il rientro anticipato al Milan di Francesco Camarda dal prestito al Lecce. milannews.it