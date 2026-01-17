Indonesia searching for missing surveillance plane with 11 onboard

Le autorità indonesiane stanno conducendo ricerche per rintracciare un aereo di sorveglianza delle coste ATR 42-500 scomparso con 11 persone a bordo. L'incidente è stato segnalato e le operazioni di ricerca sono in corso per localizzare il velivolo, di cui si hanno ancora poche informazioni.

The Indonesia Air Transport plane lost contact with air traffic control at about 1:30 p.m. (0530 GMT) around Maros region in South Sulawesi province, Andi Sultan, an official at the local rescue agency, told Reuters. Around 400 personnel, including military and police units, were deployed to search for the plane and those on board, though the effort was being hampered by bad weather, Sultan said. He declined to comment on the possible cause of the incident. According to unconfirmed Flightradar24 data, an aircraft matching the description was flying eastward over the Java Sea at about 11,000 feet before rapidly losing altitude and dropping off tracking systems.

