L’indagine Cna sull’intelligenza artificiale evidenzia come, nelle piccole imprese, l’adozione dell’AI stia crescendo rapidamente. Il 35% delle aziende utilizza già questa tecnologia per ottimizzare i processi, risparmiare tempo e ridurre gli errori. Questi dati mostrano un percorso di integrazione progressiva, che può influenzare positivamente l’efficienza e la competitività del settore.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Indagine Cna sull’i ntelligenza artificiale Mascagni CNA: nelle piccole imprese accelera l’impiego dell’AI; il 35% già la utilizza per snellire l’attività, liberare tempo, alleggerire la routine, ridurre gli errori. Per le piccole imprese l’intelligenza artificiale non è una minaccia, ma uno strumento prezioso per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. E’ quanto emerge da un’indagine CNA su oltre 2.500 imprese di tutte le province, compresa quella di Arezzo, che fotografa una significativa accelerazione all’impiego dell’AI: il 35% del campione già la utilizza, il 36% la sta valutando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

