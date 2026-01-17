Incredibile a Lesina il Tar riapre la partita | si torna a votare

Il Tar della Puglia ha annullato le operazioni di voto in alcune sezioni di Lesina relative alle elezioni comunali del maggio 2025. La decisione riapre la possibilità di votare, determinando un ripensamento sul risultato elettorale. La situazione richiede ulteriori approfondimenti per comprendere le conseguenze di questa pronuncia e le prossime azioni da intraprendere.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha annullato le operazioni di voto in alcune sezioni elettorali per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Lesina, nella tornata elettorale del 25 e 26 maggio 2025. Il Tar Puglia, infatti, evidentemente disponendo già di tutti gli elementi per pronunciarsi definitivamente sul ricorso, ha accolto la domanda subordinata presentata da Alessandra Matarante, candidata sindaca della lista ‘Lesina Futura’, Maria Nunzia Cicculli, candidata consigliera della stessa lista, e Patrizia Leggieri, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

