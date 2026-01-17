Incontro e documentario sul Tagliamento

Lunedì alle 17.00, al Centro polifunzionale di Latisana, si svolgerà un incontro dedicato al fiume Tagliamento. Il dottor Giorgio Matassi, esperto di ecologia e protezione ambientale, terrà una conferenza sull’evoluzione del corso d’acqua e le misure di sicurezza adottate. L’appuntamento offre l’opportunità di approfondire la storia e lo stato attuale di questo importante corso d’acqua del Friuli Venezia Giulia.

Mentre a Latisana, al Centro polifunzionale, alle 17.00 si terrà una conferenza del dott. Giorgio Matassi, idrobiologo, ecologo, microbiologo, già direttore scientifico dell' Agenzia per la Protezione dell' Ambiente del Friuli Venezia Giulia, sull' evoluzione del fiume Tagliamento e la sicurezza ancora da realizzare a 60 anni dalla 2a più grande alluvione, a Udine, al Cinema Visionario, alle 18.30 dello stesso giorno, verrà presentato il film-documentario di Roberto Pizzutti, Restituire spazio ai fiumi – dialogo per la tutela del fiume Tagliamento ma non solo, cui seguirà un Cineforum con la presenza dell'autore.

