Incidente sul lavoro a Tornolo | 67enne ustionato in un panificio

Un incidente sul lavoro si è verificato a Tornolo, coinvolgendo un uomo di 67 anni rimasto ustionato all’interno di un panificio nella frazione di Trasogno, in via Senato. L’evento ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La vicenda evidenzia l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di intervenire prontamente in caso di emergenza.

Incidente sul lavoro a Tornolo. Un uomo di 67 anni è rimasto ustionato mentre si trovava all’interno di un panificio nella frazione di Trasogno, in via Senato. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato coinvolto in un infortunio durante le attività lavorative. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118. L’uomo è stato stabilizzato e successivamente trasportato all’ospedale di Borgotaro per le cure necessarie. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

