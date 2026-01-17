Incidente mortale in Italia più auto coinvolte | boato fortissimo La situazione

Nella prima mattinata sulla via Casilina si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto più veicoli, provocando una forte esplosione. La scena si è rivelata grave, con un bilancio che comprende una vittima. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora al vaglio delle autorità, mentre la zona è stata messa sotto controllo.

Il silenzio dell’alba romana è stato squarciato da un boato sordo lungo il nastro d’asfalto della via Casilina, teatro dell’ennesimo dramma stradale che funesta la Capitale. Erano circa le cinque di sabato mattina quando, all’altezza dell’intersezione con via del Ponte della Catena, la quiete della periferia è stata interrotta da un impatto multiplo che non ha lasciato scampo a un automobilista di 61 anni. Le pattuglie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri sono giunte sul posto in pochi minuti, trovandosi di fronte a uno scenario di lamiere accartocciate e detriti sparsi lungo la carreggiata della consolare, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in una carambola mortale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente mortale in Italia, più auto coinvolte: boato fortissimo. La situazione Leggi anche: “Boato fortissimo!”. Tremenda esplosione in Italia: terrore tra la popolazione Leggi anche: “È stato fortissimo”. Terremoto in Italia, boato tremendo e poi scossa: la terra trema ancora Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'ex attrice è stata trascinata per quasi due isolati, è morta sul colpo LA NOTIZIA https://qds.it/incidente-mortale-brooklyn-kianna-underwood-attrice-investita-auto-pirata/ #kiannaunderwood #Incidentemortale - facebook.com facebook Ancora un incidente mortale sul lavoro #Taranto #exIlva #incidente #lavoro #RadioBruno #12gennaio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.