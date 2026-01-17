Inaugurata la Chiesa di Sant' Agata al Borgo dopo il restauro

È stata inaugurata questa mattina la Chiesa di Sant'Agata al Borgo, dopo i lavori di restauro e conservazione delle facciate. L'intervento ha permesso di valorizzare un importante luogo di culto e di restituirlo alla comunità, preservando il suo patrimonio storico e architettonico. L’evento ha rappresentato un momento di attenzione e cura per uno dei simboli religiosi e culturali della città.

Completati i lavori di risanamento conservativo delle facciate grazie ai fondi 8xmille alla Chiesa cattolica e al contributo dell'Arcidiocesi di Catania. Stamattina si è tenuto un convegno per presentare i lavori Un'inaugurazione per restituire alla città uno dei luoghi simbolo del culto agatino: stamattina sono stati presentati ai cittadini e ai fedeli i lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate della Chiesa di Sant'Agata al Borgo. L'intervento è stato realizzato grazie ai fondi 8xmille alla Chiesa cattolica con il contributo dell'Arcidiocesi di Catania e il coordinamento dell'Ufficio beni culturali ed edilizia di culto diretto da don Orazio Bonaccorsi e l'alta sorveglianza della Soprintendenza BB.

