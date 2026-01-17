In Uganda, Yoweri Museveni è stato riconfermato presidente per la settima volta. All’età di 81 anni, guida il paese dal 1996, anno in cui assunse formalmente il potere. La sua lunga presenza al vertice ha segnato la storia politica dell’Uganda, suscitando discussioni sul modello di leadership e sulla stabilità del paese nel corso degli anni.

Tra repressione, arresti e silenzi, è sempre lo stesso regime. Quando Yoweri Museveni arrivò formalmente al potere nel 1996, in realtà governava già da dieci anni. E da allora è stato rieletto senza interruzioni Per la settima volta, l’81enne Yoweri Museveni è stato eletto presidente dell’Uganda. Quando arrivò formalmente al potere nel 1996, in realtà governava già da dieci anni, dopo averlo conquistato come capo della guerriglia contro i regimi di Idi Amin Dada, Milton Obote e Tito Okello. Da allora è stato rieletto senza interruzioni, favorito prima dalla reintroduzione del multipartitismo nel 2005 insieme all’abolizione del limite dei due mandati, e poi dalla cancellazione, nel 2018, del tetto dei 75 anni, superato dallo stesso Museveni l’anno successivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Uganda un altro dittatore eterno

Leggi anche: L’Uganda dell’eterno Museveni al voto con i militari in strada

Leggi anche: Maduro sarà giudicato dal 92enne Hellerstein: chi è l’eterno giudice ebreo ortodosso che deciderà il destino del dittatore venezuelano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Uganda dell’eterno Museveni al voto con i militari in strada; Uganda, il basco rosso del «presidente del popolo» contro la dittatura; Uganda al voto tra brogli, arresti, torture. E 10 morti dopo la chiusura dei seggi.

In Uganda un altro dittatore eterno - Quando Yoweri Museveni arrivò formalmente al potere nel 1996, in realtà governava già da dieci anni. ilfoglio.it