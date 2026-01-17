In sella a una minimoto finisce contro un parapetto e poi precipita | 11enne ricoverato

Un incidente si è verificato presso il centro commerciale La Birreria, dove un’11enne in sella a una minimoto è finito contro un parapetto e poi è precipitato. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Pmz Stella per accertamenti e soccorsi. Le condizioni del giovane sono in corso di valutazione; si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri della Pmz Stella sono intervenuti presso il centro commerciale La birreria. Al 2 piano dell’area parcheggio, un ragazzino di 11 anni è finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem (piccola moto da cross a scoppio). Poi è precipitato da un’altezza di circa 4 m, finendo su una rampa al piano inferiore. È stato portato al Santobono, ricoverato in prognosi riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In sella a una minimoto finisce contro un parapetto e poi precipita: 11enne ricoverato Leggi anche: Roma, turista precipita dal parapetto del Pantheon e muore Leggi anche: Paurosa carambola a Lagosanto (Ferrara), finisce contro un’auto e poi contro il cancello di una casa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. #Restauro sella Aprilia Scarabeo 50. . . Servizio di restauro selle moto e scooter disponibile presso il nostro store, digitale e fisico. . #moto2000srl #sella #moto #scooter #sedile #pelle #leathercraft - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.