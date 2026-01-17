In corso la sostituzione degli alberi presenti sul territorio comunale
Sono in corso interventi di sostituzione degli alberi nel territorio comunale di Cancello ed Arnone, mirati a migliorare il verde pubblico e garantire la sicurezza degli spazi verdi. Questi interventi rientrano in un piano di manutenzione programmata per preservare e valorizzare l’ambiente urbano, assicurando un ambiente più salubre e curato per i cittadini.
Interventi al verde pubblico a Cancello ed Arnone. Si tratta delle operazioni di sostituzione degli alberi. A tal proposito il sindaco Raffaele Ambrosca sottolinea: "Desidero precisare che gli alberi rimossi non andranno perduti ma saranno ripiantumati in altre aree del territorio comunale, tra cui Tronara e ulteriori località che saranno successivamente individuate, così da continuare a valorizzare il patrimonio verde complessivo". E ancora: "Un ringraziamento particolare ad Agostino Frattasio, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, per il lavoro attento e costante con cui sta seguendo questi interventi, inseriti in una programmazione più ampia di manutenzione e riqualificazione del territorio".
