In auto con 145 pallini di cocaina

Un giovane di 23 anni di origine marocchina è stato arrestato a Prato con circa 145 pallini di cocaina. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato all’arresto per detenzione a fini di spaccio. Il magistrato ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L’episodio evidenzia l’attività delle forze di polizia contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un giovane di 23 anni, originario del Marocco, è stato arrestato nelle scorse ore a Prato per detenzione ai fini di spaccio, un fermo successivamente convalidato dal magistrato che ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato in una nota, specificando come l'operazione rientri nell'ambito dei controlli effettuati dalla polizia locale. Durante il controllo il giovane, senza fissa dimora, si è dimostrato particolarmente nervoso, insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire. Si è arrivati così alla scoperta di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti, nella fattispecie 168 grammi di cocaina suddivisa in 145 dosi pronte per il potenziale spaccio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: In auto con 145 dosi di cocaina: 23enne arrestato Leggi anche: Anziano spara contro un’auto in sosta con un fucile a pallini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In auto con 145 dosi di cocaina: 23enne arrestato - La polizia locale ha controllato oltre 100 veicoli riscontrando diverse le violazioni, dalla guida senza patente e senza cinture di sicurezza alla mancanza di copertura assicurativa ... msn.com

