Imola romba su Netflix con ‘Motorvalley’ | a febbraio la serie tv con Argentero

Imola torna protagonista su Netflix con la serie TV ‘Motorvalley’, disponibile dal 10 febbraio. La produzione, composta da sei episodi, è stata girata anche nel territorio imolese. Il trailer ufficiale è stato diffuso recentemente, anticipando l’atteso debutto sulla piattaforma streaming. Un’occasione per conoscere da vicino il territorio e la tradizione motoristica che caratterizzano questa zona.

Imola, 17 gennaio 2026 – Imola torna a rombare su Netflix. È uscito il trailer ufficiale di ‘Motorvalley’, la serie tv in sei puntate girata anche in città e pronta a debuttare sulla piattaforma il 10 febbraio. Un’anteprima che non lascia spazio a dubbi: Imola non fa solo da sfondo, ma entra a pieno titolo nella narrazione, con immagini riconoscibili dell’Autodromo e una spettacolare sequenza di inseguimento, tra le più impressionanti del trailer, che vede protagonista un’auto della polizia lanciata a tutta velocità lungo le strade cittadine. Motorvalley: il trailer della serie tv ambientata in Emilia-Romagna Il trailer ufficiale di ‘Motorvalley’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola romba su Netflix con ‘Motorvalley’: a febbraio la serie tv con Argentero Leggi anche: Motorvalley, in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini Leggi anche: Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Imola romba su Netflix ‘Motorvalley’ a febbraio - È uscito il trailer ufficiale della serie tv che uscirà sulla piattaforma il 10. msn.com

