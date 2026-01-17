Immobili da riqualificare

TERNI – Adisu Umbria e il Comune hanno avviato un accordo di collaborazione per riqualificare immobili comunali nel centro storico, con l’obiettivo di realizzare nuovi alloggi per studenti universitari. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, favorendo lo sviluppo di soluzioni abitative nell’area storica della città. L’intervento si inserisce in un progetto di recupero sostenibile, compatibile con le esigenze di studenti e della comunità locale.

TERNI Adisu Umbria e Comune hanno avviato un percorso di collaborazione istituzionale, finalizzato alla possibile realizzazione di nuovi alloggi per studenti universitari nel centro storico, mediante la riqualificazione di immobili di proprietà comunale. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal Pnrr - Missione 4 "Istruzione e Ricerca, che mira alla creazione di nuovi posti letto per studenti entro il 2026. Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione di sette unità abitative situate in via della Stella (civici 11, 13 e 15), destinate a residenza universitaria, nell'ambito del percorso di candidatura al finanziamento ministeriale.

