Il Viminale ha annunciato l’arrivo di 118 nuovi agenti per l’area metropolitana, con 60 assegnati a Bologna città e altri distribuiti tra Roma, Napoli, Palermo, Milano, Genova e Torino. La decisione, definita dal ministro Piantedosi come una “scelta politica chiara”, ha suscitato reazioni diverse, tra aspettative di rafforzamento della sicurezza e critiche sulla distribuzione delle risorse. La misura rappresenta un intervento importante nell’ambito della sicurezza urbana, ma il dibattito resta aper

118 nuovi agenti per l'intera area metropolitana, di cui però 60 opereranno a Bologna città. 470 agenti andranno a Roma, 141 a Napoli e Palermo, 123 a Milano e 94 a Genova e Torino, una manovra che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, definisce come “scelta politica chiara”. E fin qui tutto bene: “Era un impegno che si era assunto con me l'estate scorsa. Questi agenti saranno per tutta l'area metropolitana. Nel capoluogo ne arriveranno 60 di questi 118” spiega il sindaco, Matteo Lepore in un video, aggiungendo però che “nel 2025 100 agenti se ne sono andati per il turnover e nel 2026 ne perderemo altri 100. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il Viminale annuncia i rinforzi, Lepore gela l’entusiasmo.

