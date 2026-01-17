Il Verona non sbaglia e conquista la vetta di Superlega | netto 3-0 al Cuneo

Il Verona si impone con autorità nel campionato di Superlega maschile 2025-26, vincendo 3-0 contro Cuneo nell’anticipo della 17ª giornata. Con questa prestazione, la squadra raggiunge la vetta della classifica, consolidando la propria posizione nella corsa allo scudetto. La partita ha mostrato un Verona solido e determinato, che si prepara alle prossime sfide con fiducia.

Nel campionato di Superlega di volley maschile 2025-26 il Rana Verona ha compiuto un passo importante nella corsa allo scudetto grazie alla netta vittoria su Cuneo per 3-0 nell’anticipo della 17esima giornata. Il successo è arrivato con i parziali di 25-17, 25-20 e 25-23 e ha proiettato la formazione scaligera momentaneamente in testa alla classifica in attesa del big match tra Civitanova e Perugia, seconda, in programma domani. La gara contro Cuneo è stata dominata dal Verona sin dalle prime battute. Gli scaligeri hanno controllato il gioco nei primi due set e saputo chiudere con autorità il terzo, decisamente più combattuto. 🔗 Leggi su Sportface.it

