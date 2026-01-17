Il verbo più potente è scegliere | 14 giovani attori trasformano il dolore in impegno civile

SAN PIETRO VERNOTICO – I giovani che parlano ai giovani con un linguaggio semplice e disinvolto. Che incantano il pubblico catapultandolo in un racconto mozzafiato. Quello andato in scena venerdì 16 gennaio, sul palco del Teatro Don Bosco a San Pietro Vernotico non è solo uno spettacolo teatrale sulla tragica storia di Sottile, De Falco e Perissinotto, finanzieri morti in servizio in nome della legalità, interpretata brillantemente, ma una lezione di vita e speranza per il futuro. Lorenzo Lolli, Alessandro Magli, Alessandro Martina, Destiny Akinwande, Martina Stella, Laura Delle Gemme, Gabriele Tafuro, Roberto Gravante, Brian Renna, Chiara Tafuro, Elisa Montagna, Sara Longo, Andrea Cinieri, Samuele Annis con lo spettacolo “Svegliami, quando settembre finisce!”, hanno portato in scena, purezza, bellezza, determinazione, talento e riscatto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

