Il Trentino ha la sua velina | Virginia Stablum approda a Striscia la Notizia

Virginia Stablum, modella trentina di 27 anni, è stata scelta come nuova velina di

La modella trentina Virginia Stablum sarà una delle nuove veline di Striscia la Notizia. La 27enne è stata scelta per comporre il cast delle mitologiche veline (saranno sei) del celeberrimo tg satirico di Antonio Ricci che, dal prossimo 22 gennaio, tornerà in onda su Canale 5. Con lei ci saranno altre cinque veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e Nausica Marasca. Per chi non conoscesse Virginia (pochissimi, a dire il vero), è modella e content creator trentina, ma da otto anni residente a Milano. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi e nel 2022 è stata eletta Miss Universe Italia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

MEDIASET - CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“ 22/1/2026: «TRA LE NOVITÀ DEL TG SATIRICO SEI VELINE, TRA CUI VIRGINIA STABLUM DI TRENTO» (PROFILI E SCHEDE TECNICHE).

