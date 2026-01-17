Il tramonto diviene il grembo che genera sogni e nutre pensieri che neppure sapevamo di possedere
Il tramonto rappresenta un momento di riflessione e di introspezione, un tempo in cui i pensieri si fanno più profondi e i sogni prendono forma. La relazione tra me e Salvatore si è sviluppata in un contesto di atmosfere particolari, che hanno favorito l’incontro tra le nostre strade. Comprendere questo legame significa anche apprezzare l’ambiente e le emozioni che lo hanno accompagnato, elementi fondamentali per cogliere il suo reale significato.
Non si può comprendere il valore del rapporto nato tra me e Salvatore se non si coglie pienamente l'atmosfera che ha governato il processo che ha fatto incrociare le nostre strade. Il primo impatto con il maxi-processo è di questo tipo, efficientistico, duro, chirurgico. Uno stile di guerra, dove vince chi prevede una mossa di più dell'avversario. È una scaramuccia da poco, ma mi fa capire con chi avrò a che fare per vari mesi. La fama di Salvatore mi era già giunta, non solo attraverso la lettura degli atti che lo indicavano come autore di delitti efferati e violenti, ma anche illustrata da un episodio recente.
