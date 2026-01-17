Il suo avversario si perde Luciano Benavides vince la Dakar per due secondi | esito assurdo

Luciano Benavides ha conquistato la vittoria alla Dakar con un margine di soli due secondi su Ricky Brabec. L’ultimo tratto della gara ha visto il suo avversario smarrirsi negli ultimi tre chilometri, determinando un risultato sorprendente. La competizione si è conclusa con un esito inaspettato, evidenziando quanto la precisione e la concentrazione siano fondamentali in questa gara.

