Il suo avversario si perde Luciano Benavides vince la Dakar per due secondi | esito assurdo
Luciano Benavides ha conquistato la vittoria alla Dakar con un margine di soli due secondi su Ricky Brabec. L’ultimo tratto della gara ha visto il suo avversario smarrirsi negli ultimi tre chilometri, determinando un risultato sorprendente. La competizione si è conclusa con un esito inaspettato, evidenziando quanto la precisione e la concentrazione siano fondamentali in questa gara.
Luciano Benavides ha vinto la Dakar con il margine più sottile di sempre: per appena due secondi ha preceduto Ricky Brabec, che si è perso negli ultimi tre chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Luciano Benavides vince ancora e si porta in vetta alla classifica delle moto nella Dakar 2026
Leggi anche: Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar
Il suo avversario si perde, Luciano Benavides vince la Dakar per due secondi: esito assurdo - Luciano Benavides ha vinto la Dakar con il margine più sottile di sempre: per appena due secondi ha preceduto Ricky Brabec, che si è perso negli ultimi ... fanpage.it
Serie B - 13^Giornata Trasferta per la nostra prima squadra, impegnata sul campo del Versilia C5, avversario ostico e difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche. Una squadra che perde raramente e che spesso chiude le gare con punteggi molt - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.