Il sogno delle Paralimpiadi Quattro talenti in gara | Con l’impegno del lavoro

Il sogno delle Paralimpiadi Quattro talenti in gara

Quattro atleti della Polisportiva Disabili di Vallecamonica rappresenteranno la Valcamonica e il bresciano alle Paralimpiadi. Giuseppe Romele e Cristian Toninelli gareggeranno nello sci nordico, con quest'ultimo anche nel biathlon, mentre Davide Bendotti e Federico Pelizzari parteciperanno nello sci alpino. Un risultato frutto di impegno e dedizione, testimonianza della determinazione di questi talenti nel perseguire il proprio sogno sportivo.

Giulia Ghiretti accende il braciere a Parma: “Un sogno che si realizza” “Ho partecipato a tre Paralimpiadi e ogni volta ho sognato di accendere il braciere”. Lo scrive Giulia Ghiretti in un post sui social, raccontando l’emozione vissuta l’8 gennaio a Parma, dove - facebook.com facebook

