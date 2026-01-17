Il sogno delle Paralimpiadi Quattro talenti in gara | Con l’impegno del lavoro
Quattro atleti della Polisportiva Disabili di Vallecamonica rappresenteranno la Valcamonica e il bresciano alle Paralimpiadi. Giuseppe Romele e Cristian Toninelli gareggeranno nello sci nordico, con quest'ultimo anche nel biathlon, mentre Davide Bendotti e Federico Pelizzari parteciperanno nello sci alpino. Un risultato frutto di impegno e dedizione, testimonianza della determinazione di questi talenti nel perseguire il proprio sogno sportivo.
La Valcamonica e il bresciano, alle Paralimpiadi, saranno rappresentati da quattro atleti tesserati alla Polisportiva Disabili di Vallecamonica: Giuseppe Romele di Pisogne, che gareggerà nello sci nordico, Cristian Toninelli di Piancamuno, anche lui per lo sci nordico e da questo anno anche per il Biathlon, Davide Bendotti di Colere e Federico Pelizzari di Lecco entrambi atleti di sci alpino. Giuseppe Romele, gareggerà sotto i colori delle Fiamme Azzurre, mentre Bendotti e Pelizzari sono tesserati Gspd, ovvero nel Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa. A rendere possibile il loro sogno è stata la Polisportiva Disabili con sede Breno: una delle prime del bresciano, fondata nel 1992, grazie alla qualei si possono praticare tanti sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Nardella e la chat delle femministe chiamata con il nomignolo Fascistella: "Sui social l’impegno civile si è trasformato in una gara di superiorità morale"
Leggi anche: Valditara: “La scuola deve aiutare a scoprire i talenti e rafforzare il legame con il mondo del lavoro grazie al modello 4+2”
Il sogno delle Paralimpiadi. Quattro talenti in gara: Con l’impegno del lavoro.
Il sogno delle Paralimpiadi. Quattro talenti in gara: "Con l’impegno del lavoro" - Giuseppe Romele di Pisogne e Cristian Toninelli di Piancamuno per lo sci nordico. ilgiorno.it
Giulia Ghiretti accende il braciere a Parma: “Un sogno che si realizza” “Ho partecipato a tre Paralimpiadi e ogni volta ho sognato di accendere il braciere”. Lo scrive Giulia Ghiretti in un post sui social, raccontando l’emozione vissuta l’8 gennaio a Parma, dove - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.