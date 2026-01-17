Il sindaco di Salerno si dimette, aprendo la strada a un possibile ritorno di Vincenzo De Luca. L’ex governatore della Campania sembra pronto a riprendere il suo ruolo nella gestione della città. Questa decisione segna un nuovo capitolo politico per Salerno, con De Luca che torna a confrontarsi con il territorio che ha già governato in passato.

Lo sceriffo torna a casa. Non è il titolo di una pellicola western, ma l'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che rientra nella sua amata Salerno. L'attuale sindaco Vincenzo Napoli si dimette e, nei fatti, apparecchia la tavola per il ritorno dello storico primo cittadino. Se non lo avesse fatto si sarebbe dovuto votare nel 2027. Con questa decisione, al contrario, i cittadini saranno chiamati alle urne in primavera, probabilmente tra maggio e giugno. Non ci saranno, quindi, interregni, in grado di consentire agli avversari della destra o alle poche minoranze interne, qualora ce ne fossero ancora, di riorganizzarsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il sindaco si dimette e l'eterno De Luca pronto a riprendersi Salerno

Leggi anche: Si dimette il sindaco Pd di Salerno: sullo sfondo il ritorno dell’eterno Vincenzo De Luca

Leggi anche: Salerno, il sindaco si dimette, De Luca torna subito in sella

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Si dimette il sindaco Pd di Salerno: sullo sfondo il ritorno dell’eterno Vincenzo De Luca; Si dimette il sindaco Pd di Salerno | sullo sfondo il ritorno dell’eterno Vincenzo De Luca.

Il sindaco si dimette e l'eterno De Luca pronto a riprendersi Salerno - Non è il titolo di una pellicola western, ma l’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che rientra nella sua amata Salerno. msn.com