Il sindaco de L’Aquila Biondi FdI | Io antifascista? No al massimo anti-juventino Poi se la prende con il giornalista

Il sindaco de L’Aquila, Biondi (FdI), ha dichiarato di non considerarsi antifascista, ma semplicemente conforme ai valori della Costituzione. Ha precisato di non essere né fascista né anti-qualcuno, neanche anti-comunista. La sua affermazione ha suscitato alcune reazioni, tra cui una critica rivolta anche al giornalista presente. La vicenda evidenzia le diverse interpretazioni sui principi di antifascismo e libertà di espressione nel contesto politico locale.

"Io antifascista? Dico semplicemente che mi conformo ai valori della Costituzione, non sono fascista, non sono anti-nulla, neanche anti-comunista ". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d"Italia ha risposto alle domande di alcuni giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione di L'Aquila Capitale cultura 2026. Il riferimento è a un'intervista rilasciata dal sindaco al Centro di ieri in cui si è definito ' anti-juventino ' ma non 'anti-fascista'. "Penso – ha aggiunto il sindaco – che sia importante confrontarsi con le ideologie con la serenità di chi non è un manicheo.

