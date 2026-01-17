Il silenzio del mattino si posa sulle campagne di San Cesario di Lecce, catturato dallo scatto di Angela Greco. Un’immagine che invita a riflettere sulla tranquillità e la bellezza semplice del paesaggio rurale, testimonianza di un inizio di giornata sereno e autentico. Un momento di quiete che rende omaggio alla natura e alla tranquillità della zona.

LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P.S.: Nel momento in cui invierete le foto sarà sempre la redazione di LeccePrima a decidere se pubblicarla, oppure no. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Niccolò Fabi pubblica a sorpresa il video live del brano inedito “Il silenzio del mattino”

Leggi anche: Niccolò Fabi pubblica il video live dell’inedito Il silenzio del mattino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Musetti, il silenzio dei forti: a Hong Kong spegne Wong e si prende la semifinale; Zulù, l'intervista: «Senza ritmo faccio esplodere le mie parole»; Bradley Cooper rifatto? Il divo rompe il silenzio sulla chirurgia estetica e si sfoga; Crans-Montana, a Genova l'ultimo saluto ad Emanuele Galeppini. Il silenzio all'arrivo del feretro.

Niccolò Fabi, il video dell'inedito “Il silenzio del mattino” - Niccolò Fabi oggi ha pubblicato su YouTube il video dal vivo – per la regia di Giacomo Citro - rockol.it

Niccolò Fabi, il video dell'inedito Il silenzio del mattino - Il cantautore ha parlato del brano: “ Il silenzio del mattino è una canzone, se vogliamo chiamarla canzone, che invita proprio alla capacità di godersi le meraviglie di quello che è proteggendosi ... tg24.sky.it

“Il silenzio del mattino”: Niccolò Fabi canta l'introspezione con delicatezza - Il cantautore romano regala un brano intimista che riflette sulla solitudine e sulla bellezza dei piccoli momenti quotidiani ... rainews.it