Il Sigep entra nel vivo il bar resta un pilastro del Paese | 23,8 miliardi di euro e 152 mila locali

Il Sigep World prosegue alla Fiera di Rimini, entrando nella sua seconda giornata. Il settore del bar, pilastro dell’economia italiana, si conferma con 152.000 locali e un valore di 23,8 miliardi di euro. In questo contesto, vengono approfonditi i dati e le tendenze che caratterizzano un comparto fondamentale per il Paese, offrendo un quadro aggiornato e preciso sul ruolo e l’impatto del settore bar nel panorama economico italiano.

Il Sigep accende i riflettori sul foodservice: i bar italiani valgono quasi 6 miliardi di visite annue, mentre cresce il peso del digitale nella ristorazione. Innovazione, start-up e sostenibilità guidano il cambiamento Il Sigep World entra nella seconda giornata, con una serie di focus in agenda alla Fiera di Rimini. Si parte dai dati sui bar. Quasi 6 miliardi di visite nel 2025 nei bar italiani (il 44% a colazione, il 29% nelle pause, il 14% all'aperitivo, il 6% al pranzo, il 3% alla cena e il 4% al dopocena) e un valore di mercato di 23,8 miliardi di euro a fronte di uno scontrino medio che si attesta appena sui 4,20 euro, e una rete composta da 152mila esercizi diffusi sul territorio nazionale: tre comuni italiani su quattro hanno almeno un bar, un'attività aperta in media 14 ore al giorno e spesso sette giorni su sette.

